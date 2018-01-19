LEGENDA Intelligent Development реализует новый проект в центре Петербурга

Компания LEGENDA и «Телеком 5», дочерняя структура АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB», подписали соглашение о реализации девелоперского проекта в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Условия предполагают передачу участка на пересечении ул. Чапыгина и Уфимской ул. на условиях аренды с правом последующего выкупа под строительство жилого дома с подземным паркингом площадью 5000 кв. м.

Это первый проект редевелопмента непрофильных активов АО «Ростелеком», предполагающий освоение земельных участков, где расположены старые АТС, не использующиеся по назначению и предназначенные к сносу.

В настоящий момент идут работы по проектированию здания. Начало строительство планируется во втором полугодии 2018 года. Срок реализации – до конца 2020 года. Проектное финансирование будет предоставлено ПАО Сбербанк.

«Мы очень рады, что наши партнеры увидели в компании LEGENDA эффективного девелопера, способного реализовать сложный проект на достойном качественном уровне – отметил руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов. – Дом на ул. Чапыгина – первый выход компании в центр города. Это будет премиальный проект от LEGENDA, с воплощением уникального подхода компании к девелопменту, исключительным вниманием к деталям, формирующим уровень жизни, достойный Петербурга».

Джеймс Корриган, управляющий директор ООО Сбербанк Инвестиции прокомментировал сделку: «Ростелеком – наш ключевой клиент и долгосрочный партнер, и эта сделка стала хорошим примером наших партнерских отношений в непрофильной области для компании. Привлечение инвесторов в проект из числа других клиентов Сбербанка, например LEGENDA Intelligent Development, подтверждает успешность продвижения подобной стратегии и является позитивным сигналом не только для нашего бизнеса, но и для российского рынка в целом».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development