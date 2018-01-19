Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молодежь необходимо оградить от зла, которое несет Интернет.
Как пишет 19 января РБК, Песков заявил: «Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что Интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы». При этом он напомнил о том, что Путин говорил о необходимости сохранения свободы Интернета. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, связанный с нападением на школу в Улан-Удэ. Журналисты интересовались, являются ли «системной угрозой для молодежи сообщества и группы в соцсетях, пропагандирующие криминальную субкультуру».
Дмитрий Песков уточнил, что руководство страны получает всю информацию о подобных инцидентах. Однако на сегодняшнем Совете безопасности события в Улан-Удэ, где подросток напал с топором на учеников и учителей, не обсуждали. Песков подчеркнул, что предпочел бы воздержаться от «субстантивных комментариев» до проведения следственных действий. Напомним, похожим образом пресс-секретарь президента ранее комментировал и нападение на школу в Перми. Тогда он заявил: «Давайте дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учреждении. С учетом того, что это была внутренняя поножовщина, давайте дождемся результатов расследования».
Справка:
19 января подросток с топором совершил нападение на школу в городе Улан-Удэ (Бурятия). Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и пятерых учеников. Школьник, также пострадавший в ходе атаки, был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.
18 января в Москве одиннадцатиклассник попытался пронести в школу несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако ему помешал охранник.
17 января в школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника. А первое подобное ЧП произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ранений. В результате пострадали 15 человек, большинство из которых (включая самих нападавших), госпитализированы.