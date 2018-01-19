Песков напомнил о «зле в Интернете» после нападений на школы в Перми и Улан-Удэ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молодежь необходимо оградить от зла, которое несет Интернет.

Как пишет 19 января РБК, Песков заявил: «Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что Интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы». При этом он напомнил о том, что Путин говорил о необходимости сохранения свободы Интернета. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, связанный с нападением на школу в Улан-Удэ. Журналисты интересовались, являются ли «системной угрозой для молодежи сообщества и группы в соцсетях, пропагандирующие криминальную субкультуру».

Дмитрий Песков уточнил, что руководство страны получает всю информацию о подобных инцидентах. Однако на сегодняшнем Совете безопасности события в Улан-Удэ, где подросток напал с топором на учеников и учителей, не обсуждали. Песков подчеркнул, что предпочел бы воздержаться от «субстантивных комментариев» до проведения следственных действий. Напомним, похожим образом пресс-секретарь президента ранее комментировал и нападение на школу в Перми. Тогда он заявил: «Давайте дадим Росгвардии и МВД разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учреждении. С учетом того, что это была внутренняя поножовщина, давайте дождемся результатов расследования».