Журналистов отогнали от купели, чтобы митрополит, полпред и спикер ЗакСа окунулись в Неву

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, полномочный представитель президента по СЗФО Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров окунулись в крещенскую купель около Петропавловской крепости.

Перед этим митрополит провел над прорубью обряд освящения воды. После чего высокие гости удалились в палатки, чтобы разоблачиться, а журналистов настоятельно попросили уйти с мостков, надстроенных над прорубью. В итоге ни одному СМИ не удалось заснять на видео сам момент погружения первых лиц города в освященные воды.

Отметим, что в ночь на 19 января президент России Владимир Путин на глазах у журналистов принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Фотографии главы государства, который в тулупе и валенках идёт к проруби, опубликовала пресс-служба Кремля.

Напомним, в ночь на Крещение в Петербурге и Ленобласти окунулись в проруби 70 тысяч человек. На территории города организовано 24 проруби для купаний верующих.