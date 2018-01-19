Группа «Эталон» построит детский сад в Московском районе в 2018 году

Группа «Эталон» (представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 2018 года завершит строительство современного детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», расположенного в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро, на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.

В детском саду будут классы для учебных занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы, медицинский и методический кабинеты, кухня и даже своя прачечная.

В настоящий момент полностью завершено строительство каркаса детского сада, также закрыт тепловой контур. Сейчас в здании идут работы по монтажу внутренних инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Весной специалисты займутся благоустройством прилегающей к детскому саду территории, высадят деревья, кустарники и цветы. Кроме того, во дворе садика будут установлены звукоизоляционные щиты. И, конечно же, территорию оборудуют детскими игровыми площадками.

Новый детский сад сможет принять 220 воспитанников. После завершения всех строительных работ в трехэтажном здании оборудуют уютные игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, классы для учебных занятий, медицинский и методический кабинеты и многое другое. Сад рассчитан на 11 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Помимо всего прочего здание детсада будет адаптировано для маломобильных групп населения, как для детей, так и для взрослых. Внутри разместится лифт, а на входе построят специальные удобные пандусы. Также для удобства родителей перед зданием создадут места для детских колясок.

ЖК «Московские ворота» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/

Справка о ГК «Эталон»