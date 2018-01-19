Ямагатский грипп перехитрил ВОЗ

Ямагатский вирус, который вот-вот придет из Европы, совершенно не готовы встречать в России. ВОЗ не включил его в вакцину от гриппа, которой привили 46 процентов населения страны.

По сообщению Роспотребнадзора, в конце декабря в Европе среди циркулирующих вирусов преобладали А(H3N2) и B/Ямагата. Значит, как и в Европе, в России, скорее всего, будет самым активным грипп В/Ямагата. Это тем более вероятно, что в соседней Финляндии в начале января объявлена эпидемия, и заболевших чаще всего поражает он.

Что такое ямагатский вирус

– До 1988 года существовала лишь одна разновидность гриппа В, а потом появились два подтипа, которые циркулируют в мире одновременно в разных пропорциях, – викторианский и ямагатский. Вирус Ямагата давно известен, мы встречались с ним неоднократно, в большей степени он циркулировал у нас 2 года назад, тогда же был активным и грипп А(H1N1)pdm09. В прошлом сезоне инфицирование происходило чаще гриппом А(H3N2), который теперь прозвали австралийским, и гриппом В викторианской линии, – рассказал «Доктору Питеру» Игорь Никоноров, к.м.н., заведующий отделом НИИ гриппа. – Значит, в этом эпидемическом сезоне у нас из вирусов А в структуре заболеваемости будет превалировать тип H1N1pdm09, из В — возможно, ямагатская линия.

Австралийский грипп – наш давний знакомый

Центральные телеканалы рассказывают о страшном вирусе гриппы А, который стал причиной эпидемии в Австралии полгода назад. Действительно, Австралийский центр по наблюдению за гриппом сообщает: «На национальном уровне заболеваемость по гриппу была самой высокой с 2009 года. Болело больше людей, чем в прошлые сезоны, но инфекция была не более серьезной, чем всегда. А летальность выше, поскольку число заболевших больше». Как рассказали «Доктору Питеру» в НИИ гриппа, население Австралии поражал известный нам грипп А(H3N2) — тот же, что лидировал в России и в Европе в прошлом году.

По данным FluNewsEurope, в первую неделю 2018 года в Европе заболеваемость гриппом и ОРВИ росла, в трех странах отмечалась высокая заболеваемость, в 15 – средняя, в 28 странах – низкая. У заболевших был выявлен 671 вирус А(Н1N1)pdm09 – «свиной», 847 – подтипа А(Н3N2), 3372 – несубтипированные А, и 6528 вирусов – типа В.

– Вирусы гриппа циркулируют в мире круглогодично, вызывая сезонные эпидемии в странах Южного полушария в мае – сентябре, а в странах Северного полушария – в ноябре – апреле. В странах экваториального пояса возможна циркуляция вирусов гриппа весь год. Эпидемия гриппа в Австралии и других странах Южного полушария летом 2017 года была вызвана теми же вирусами гриппа, что циркулировали на Севере в эпидемию 2016 – 2017 годов. При этом циркулируют разные вирусы гриппа одновременно, – пояснила Елизавета Смородинцева, к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории факторов риска при гриппе и ОРВИ.

Почему ВОЗ сделала неправильный выбор, читайте в оригинальном материале портала «Доктор Питер».