Чиновники не разрешили строить в Пушкине жилые дома для ученых

Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) Смольного на заседании 19 января отказала Агентству по ипотечному жилищному кредитованию в строительстве трехэтажного жилого комплекса из нескольких домов на шоссе Подбельского в Пушкине. Причина — в «сложной ситуации по строительству объектов социальной инфраструктуры и транспортного обеспечения на территории Пушкинского района» Петербурга. Именно такая формулировка была прислана из районной КЗЗ Пушкина, и городская комиссия с ней полностью согласилась.

АИЖК выступало как представитель некоего кооператива сотрудников Санкт-Петербургского аграрного университета, которые планировали построить на Подбельского, 7, жилье для ученых. Участок находится в федеральной собственности, однако на заседании решили, что Смольный обратится в федеральный центр с просьбой вернуть его городу. Ученые хотели построить дома высотой в три этажа, на 192 жильца (96 квартир), на участке в 5,35 гектара, и запрашивали у КЗЗ изменения существующего вида использования территории (для научных учреждений) на другой — для среднеэтажной застройки. Однако комиссия посчитала ситуацию со школами и детскими садами в Пушкинском районе настолько плохой, что даже такой небольшой комплекс согласовывать отказалась. Кроме того, комиссия посчитала заявку неподтверждённой и не заслуживающей доверия, поскольку не было представлено никакой информации о «кооперативе учёных» и его способности осуществить строительство.

Любопытно, что в сентябре прошлого года КЗЗ согласовала в том же Пушкинском районе большой проект «Югтаун» – 198 гектаров и 600 тысяч квадратных метров жилья. На сентябрьском заседании КЗЗ не уточнялось, за чей счет в «Югтауне» будут строить инфраструктуру, и кто будет это делать. Представители инвестора никаких обязательств на себя не брали, говорили тогда источники в комиссии. В частности, этот вопрос и вызвал дискуссию о придании проекту статуса КУРТ (комплексного устойчивого развития территории), поскольку в таком случае сроки и обязательства сторон были бы более понятны — без строительства инфраструктуры инвестор не получает градпланы для возведения жилья.