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19.01.2018 16:40

«Гуманитарное действие» готово протестировать на ВИЧ слушателей «Живой библиотеки»

В Петербурге 21 января будет проходить очередная «Живая библиотека». На сей раз она состоится на Большой Конюшенной, 9, в лофте «Особняк».

Посетителям мероприятия с 13:00 до 16:00 волонтёры Благотворительного фонда «Гуманитарное действие» будут бесплатно раздавать экспресс-тесты по слюне на ВИЧ.

А с 14:00 до 18:00 напротив здания лофта «Особняк» будет работать мобильная лаборатория фонда, где можно быстро и надёжно узнать свой ВИЧ-статус.

Фонд «Гуманитарное действие» — благотворительная общественная организация Санкт-Петербурга, оказывающая помощь наркозависимым, женщинам, вовлеченным в сферу оказания сексуальных услуг, а также людям, живущим с ВИЧ. Сфера деятельности фонда – медико-социальное сопровождение, профилактика наркомании и других социально-значимых заболеваний.

В 2017 году в два автобуса фонда – для наркопотребителей и секс-работниц – обратилось около трех тысяч человек за одноразовыми шприцами, презервативами и тестами на ВИЧ. Примерно треть от числа обратившихся согласились на медицинские, социальные и юридические консультации. Среди них 349 человек с ВИЧ-положительным статусом теперь принимают лечение – антиретровирусную терапию, 267 человек получили направления в Городскую туберкулезную больницу, более 400 человек – на лечение от наркозависимости.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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