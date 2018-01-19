С «могилы телевизора» в администрации Кировского района исчезли цветы

Телевизор в администрации Кировского района Петербурга, фото которого после публикации «Фонтанки» стало интернет-мемом, остался без важного элемента оформления. С постамента убрали цветы.

Новые фотографии популярного «ящика» появились в соцсетях 19 января. Кто-то из посетителей Кировской администрации обратил внимание, что с постамента исчезли цветы. Напомним, первоначальный кадр «Фонтанке» прислали читатели, отметив, что композиция очень напоминает могилу. Сами чиновники объяснили нашему изданию, что ограда поставлена как защита от горожан, которым не нравятся транслируемые информационные сообщения. Мол, посетители стремятся переключить канал. А цветы – просто элемент оформления.

Распространенная в соцсетях фотография быстро стала интернет-мемом, горожане сделали с ней разнообразны коллажи.