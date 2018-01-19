На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском» растут этажи

На месте строительства ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга в настоящее время полностью завершены работы по возведению второго этажа 1 корпуса (секции 18,19, 20). Также продолжается строительство 2 корпуса (включает секции 14,15,16,17).

В 14-й секции приступили к бетонированию перекрытий подвала, в секции 15 завершено бетонирование стен 1 и 2 этажа, в 16-й секции завершено бетонирование стен 1,2,3,4 этажа, на месте строительства секции № 17 идет бетонирование стен 3 этажа.

ЖК «Полис на Комендантском» от компании «Полис Групп» возводится в Приморском районе неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским лесопарком. На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метража – от студий до просторных 3-комнатных. Стоимость квартир начинается от 1,7 млн рублей.

С полной информацией о работах на объекте можно ознакомиться в разделе «Ход строительства».

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № 78-015-0551-2017 от 28 апреля 2017 года, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

Справка о компании СК «Полис Групп»