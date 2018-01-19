«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»

С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.

«Полис Групп» вошла в число первых компаний-застройщиков, для объектов которых доступна новая правительственная программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под 6%.

Напомним, программа инициирована правительством РФ в декабре 2017 года для поддержки семей с детьми. Согласно ее правилам, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, могут рассчитывать на помощь от государства в виде субсидирования ставки по ипотечному кредиту до 6%.

При рождении второго ребенка льготный период по ипотечной ставке составит 3 года, третьего – 5 лет, второго и третьего – до 8 лет.

Программа распространяется только на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры.

Размер кредита, на который могут рассчитывать заемщики в рамках программы для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет от 500 000 до 8 000 000 рублей. Для остальных регионов от 500 000 до 3 000 000 рублей.

В АИЖК (через офисы банка «Российский капитал» и сеть банков-партнеров) уже начали принимать заявки на получение новых ипотечных кредитов в рамках программы или рефинансирование действующих. Для получения льготной ипотеки заемщикам необходимо к пакету документов приложить свидетельство о рождении ребенка. С условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте дом.рф

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о компании СК «Полис Групп»