«Лаборатория Касперского» потеряла 8% американского рынка

«Сложная геополитическая обстановка» отразилась на бизнесе «Лаборатории Касперского» в Северной Америке. На этом рынке объем продаж компании в 2017 году снизился на 8%, сказано в официальном пресс-релизе лаборатории.

Ранее в интервью «Фонтанке» владелец компании Евгений Касперский говорил, что из-за «шпионского скандала» ожидает потерю прибыли в Америке в пределах 10%.

Просела компания и в Европе. На этом рынке удалось заработать на 2% меньше, чем в 2016 году. В то же время по остальным направлениям продажи компании выросли. В Японии (+4%), в Латинской Америке (+18%), в России и СНГ (+34%), на Ближнем Востоке, в Турции и Африке (+31%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+11%).

В целом «Лаборатория Касперского» в 2017 году увеличила выручку на 8% и заработала $ 698 млн. Активнее всего продажи компании росли в корпоративном сегменте, на 13%. Продажи решений «Лаборатории Касперского» крупному бизнесу выросли на 30%.

Сегодня же стало известно, что «Лаборатория Касперского» намерена через суд приостановить запрет на использование своих программ в американских государственных органах. В конце 2017 года президент США Дональд Трамп подписал поправки в оборонный бюджет страны, которые предписывают органам власти США избавиться от программного обеспечения «Лаборатории Касперского» к весне 2018 года.