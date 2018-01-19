Несложившаяся жизнь и десяток велосипедов вернули петербуржца за решетку

Петербуржец Алексей Уланов, в биографии которого можно насчитать 32 уголовных дела, вернется в колонию. Сразу после условно-досрочного освобождения он прошелся по парадным Северной столицы в поисках велосипедов.

Как сообщает пресс-служба судов города 19 января, за два летних месяца 2017 года Уланов украл из парадных Невского района 9 велосипедов и одну автономную зарядку для телефона. Общая стоимость похищенного — почти сто тысяч рублей. В суде злоумышленник полностью признал свою вину, объяснив свое поведение «несложившейся жизнью» и безработицей. Несмотря на раскаяние и обещание не воровать впредь, размышлять о превратностях судьбы мужчина будет в колонии — суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы по шести уголовным делам.

Большинство дел, по которым осуждался Уланов, были возбуждены по статье "кража". Однако нашлось место в его «послужном списке» и внезапной 215-й статье — в 2010 году срок он получил, в том числе, за нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.