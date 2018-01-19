Помощница экс-депутата Нестеровой: Взятки брались под выборы

Бывшая помощница Светланы Нестеровой подтвердила в суде, что в должности депутата Законодательного собрания Петербурга руководитель взятками не гнушалась. Нестерова это упорно отрицает.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 19 января в Красногвардейском районном суде допросили первого свидетеля – уже осужденную за хищение бюджетных 4,8 млн Татьяну Китову. Те же эпизоды вменяли Нестеровой, но позднее, после обстоятельных показаний Китовой, мошенничество переквалифицировали во взятку.

Суду она рассказала, что за организацию досуга пенсионеров с 2009 года в Красногвардейском районе отвечала предпринимательница Гасанова. Нареканий ни у кого не было, но для продолжения работы с 2013 года ей якобы пришлось отрезать от выделенных субсидий по 20% в депутатский сейф.

«На выборы нужны деньги. Правила игры Гасанова знает», – в таких выражениях, по словам Китовой, до предпринимательницы донесли новые условия работы.

Китова рассказала, что лично пересчитывала и складывала в сейф Нестеровой полученные деньги, но дальше её подвела память. Поразительная избирательность впечатлила и судью, и адвокатов. Вспомнить размер «взносов» Китова не смогла.

Пришлось оглашать показания свидетеля с предварительного следствия, и появилась конкретика. Допрошенная в мае 2017 года Китова до рубля назвала суммы, которые Гасанова якобы приносила в белых конвертах. Уже после этого озарения в деле Нестеровой появилась особо крупная взятка.

После оглашения показаний Китова их подтвердила. Подсудимая же была категорична: «Вину не признаю в полном объеме».

Адвокаты подчеркнули, что на распределение бюджетных средств Нестерова повлиять не могла.

Вопросы к Китовой не закончились, но задавать их решили в следующий раз. Свидетель, не дождавшись конца заседания, вылетела из зала. Секретарь с повесткой понесся следом.

Нестерова находится в изоляции полтора года. Ей вменяют получение взятки почти в 5 млн рублей. Ранее эту сумму взыскали с её помощниц, получивших летом 2016 года условное наказание по этому же эпизоду.