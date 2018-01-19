«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль

«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее.

Только с 19 по 21 января 2018 жители Санкт- Петербурга могут приобрести билеты по выгодным ценам от 8798 руб. в одну сторону и от 17596 руб. за билет туда-обратно (все сборы включены) ⃰. Акция «Выгодный уик-энд» действует на вылеты с 21 января по 24 марта 2018 года. Количество мест ограничено!

Израиль – идеальное место для отдыха почти круглый год. Петербуржцев ждут сразу три моря (Средиземное, Мертвое и Красное), чистые пляжи, уникальные достопримечательности, интересные праздники и фестивали. Можно отправиться на экскурсию в Иерусалим и посетить главные христианские религиозные святыни, среди которых Стена Плача, Яд ва-Шем, улица «Виа Долороза», Гробница Пресвятой Богородицы и др.

Планируйте свои выходные с «Уральскими авиалиниями»! Авиакомпания выполняет регулярные рейсы Санкт-Петербург – Эйлат по воскресеньям. Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

*Стоимость может отличаться, в зависимости от курса валют на момент бронирования.

Организатор акции: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону 8-800-77-00-262

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-ноябрь 2017 г. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли более 8 млн. человек (+24% к показателям 2016 года). В 2016 году услугами авиакомпании воспользовались 6, 4 млн. пассажиров.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).