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19.01.2018 15:32

В Уткиной заводи без тепла остались несколько тысяч петербуржцев

Коммунальная авария в микрорайоне Уткина заводь в Невском районе Петербурга снова оставила без отопления двадцать тысяч горожан. Труба 1968 года лопнула второй раз за сутки.  

Теплосеть, принадлежащая компании «Росс», дала течь днем 19 января. Как сообщила «Фонтанке» главный энергетик предприятия, менять придется около 12 метров магистральной трубы. По нормативу на ремонт отводится 16 часов, однако работы планируется завершить раньше, около трех ночи 20 января. 

Без отопления остаются все жители микрорайона, это около 20 тысяч человек. Эта же магистраль, которую ввели в эксплуатацию в 1968 году, дала течь днем раньше: 15 метров трубы уже поменяли. Таким образом, в квартирах холодно уже вторые сутки.

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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