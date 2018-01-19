В Уткиной заводи без тепла остались несколько тысяч петербуржцев

Коммунальная авария в микрорайоне Уткина заводь в Невском районе Петербурга снова оставила без отопления двадцать тысяч горожан. Труба 1968 года лопнула второй раз за сутки.

Теплосеть, принадлежащая компании «Росс», дала течь днем 19 января. Как сообщила «Фонтанке» главный энергетик предприятия, менять придется около 12 метров магистральной трубы. По нормативу на ремонт отводится 16 часов, однако работы планируется завершить раньше, около трех ночи 20 января.

Без отопления остаются все жители микрорайона, это около 20 тысяч человек. Эта же магистраль, которую ввели в эксплуатацию в 1968 году, дала течь днем раньше: 15 метров трубы уже поменяли. Таким образом, в квартирах холодно уже вторые сутки.