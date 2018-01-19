BECAR: В Петербурге за год ввели в шесть раз меньше объектов торговой недвижимости

На рынок торговой недвижимости Петербурга в 2017 году вывели лишь четыре объекта совокупной площадью 20,2 тысячи кв. метров. Это в шесть раз ниже показателей 2016 года, сообщается 19 января в отчете холдинга NAI BECAR.

При этом уровень свободных площадей в торговых центрах сократился на 3%, достигнув уровня 2013 года. Эта тенденция продолжает сохраняться, говорят аналитики. Средняя арендная ставка в торговых центрах показала небольшой рост: 1,3% для торговой галереи и 0,2% для якорных арендаторов. Так, в четвертом квартале 2016-го арендаторы в торговых галереях платили в среднем 20,6 тысячи рублей за квадратный метр в год, якорные арендаторы — 9,3 тысячи. В конце прошлого года цены подросли соответственно до 20,9 и 9,4 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Продолжается падение и на рынке складской недвижимости: в 2017 году было введено 106 тысяч квадратных метров складов, что почти на 40% меньше показателей позапрошлого года. Больше половины относятся к классу А. В течение 2017 года на 3% выросли и пустующие в складах класса А площади; в классе В — на 1,5%.

Арендные ставки за год потеряли 11% в классе А, а в классе В – 5 %. Так, в 2016-м один метр в складе класса А стоил 4,1 тысячи рублей в год, в классе В — 3,7 тысячи. В конце 2017-го эти цифры упали до 3,7 тысячи и 3,4 тысячи соответственно.