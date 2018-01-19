Автобус в Казахстане мог вспыхнуть из-за бензиновой горелки
МВД Казахстана, основываясь, в частности, на показаниях очевидцев, 19 января озвучило возможную причину возгорания автобуса на автодороге Самара – Шымкент 18 января, в результате чего погибли 52 человека.
По предварительной версии, в салоне использовали бензиновый источник открытого огня. Версии криминального характера и ДТП исключаются.
Пока из 52 погибших опознаны 32 человека: из-за термического воздействия останки не подлежат визуальной идентификации.
Зачем в салоне жгли горелку и как она могла вызвать пожар, читайте на «Водителе Петербурга».