Манчини рассказал, что хочет пригласить в «Зенит» 19-летнего хавбека «ПСЖ»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини заинтересовался полузащитником «ПСЖ» Лорензо Кальегари. Как рассказал сам итальянский специалист в интервью L’Equipe, он высоко оценил способности 19-летнего игрока.

«Мне очень нравится, как играет Лорензо. Я надеюсь, что клуб хочет инвестировать в молодых футболистов. Идеальной была бы их смесь с лучшими игроками, но я не знаю, возможно ли это», — цитирует издание слова Манчини.

Отметим, что в этом сезоне Кальегари пока не провёл ни одного матча в чемпионате Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» могут покинуть несколько игроков, еще в прошлом году регулярно игравших в основе. Это Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков и Михаил Кержаков. Все четверо по решению главного тренера не поехали на сборы в Дубай, а накануне провели тренировку с «Зенитом-2» в Удельном парке.