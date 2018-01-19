В Горном передумали проводить пресс-конференцию главы регионального штаба Путина

В Горном институте перенесли пресс-конференцию ректора Владимира Литвиненко и спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Об этом «Фонтанке» 19 января сообщили в пресс-службе учебного заведения. Ранее Владимира Литвиненко объявили главой городского избирательного штаба Владимира Путина, заместителем по штабу называли Вячеслава Макарова.

«Пресс-конференция перенесена, вероятно, на понедельник, Владимир Стефанович вылетел в Москву», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что в 16 часов в Москве сопредседатели федерального штаба должны огласить имена региональных руководителей выборной кампании самовыдвиженца Путина. Одновременно назвавшие себя руководителями штаба Литвиненко и Макаров заявили о проведении пресс-конференции.

В Петербурге 17 января было озвучено несколько кандидатов на пост главы избирательного штаба действующего президента. В числе претендентов – ректор Горного института Владимир Литвиненко, руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, 18-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета Анна Шуранова, гендиректор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня.