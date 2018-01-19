«Танцуешь тверк? Скрепы Родины отверг!»

Медсестры, пожарные, фермеры и девушки израильской армии танцуют в знак солидарности с ульяновскими летчиками. Те, у кого с пластикой не очень, создают интернет-мемы.

Почти 50 тысяч человек подписали петицию в защиту «танцующих курсантов». Видео из общежития Ульяновского института гражданской авиации не только пародирует клип на композицию Satisfaction, но и является ремейком видеоролика, снятого молодыми британскими военными. Эти клипы идентичны и по сюжету, и по музыкальному сопровождению. Единственное отличие, которое бросается в глаза, – это разные условия жизни в российском общежитии и кампусе британских военных.

Знаменитый трек итальянского диджея Бенни Бенасси (Benny Benassi) давно уже пользуется большой популярностью у сверстников ульяновских курсантов по всему миру.

В то время как в Ульяновском институте гражданской авиации работают сразу три комиссии, а курсантам и преподавателям грозит отчисление и увольнение, в сети распространяются клипы солидарности.

К флэшмобу уже присоединились молодые пожарные, врачи, строители, спасатели, а также студенты сельхозтехникума. При этом многие стараются не показывать своих лиц и танцуют в масках или балаклавах.

Так поддерживают сверстников студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново в Ульяновской области.

Девушки, учащиеся предположительно в этом же техникуме, также не остались в стороне.

Подключились и молодые спасатели. Как предположили пользователи Сети, участники съемки учатся в подмосковной Академии гражданской защиты МЧС.

Студентки медучилища из Димитровграда (это вновь Ульяновская область) тоже поддержали земляков-курсантов.

К обсуждению этой истории присоединились и известные сетевые деятели. В частности, главный редактор российского Esquire Сергей Минаев опубликовал и у себя в Facebook, и на сайте своего издания обращение «к танцорам».

«Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти, – это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству, – пишет Минаев. – Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний – тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь – это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет».

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей высказался короче. «Танцуешь тверк? Скрепы Родины отверг!» – написал он на своей странице в Facebook.

Фото: скриншот с сайта facebook.com, пользователь Валерий Соловей

Историю с ульяновскими курсантами подхватили и создатели многочисленных интернет-мемов.

Своеобразные приветы ульяновским курсантам передают и другие пользователи социальных сетей, которые репостят видеоролики с танцующими военными из Израиля...

...и Америки (в этом снятом несколько лет назад ролике под попсовый мотив "отжигает" мужская команда по плаванию и дайвингу ВМФ США).

Также на YouTube появляются и небольшие видеозарисовки, которые сюжетно подхватывают клип ульяновских курсантов.