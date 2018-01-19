Яблокам из Боснии и Герцеговины показали «красный свет» в России
Поставки яблок из Боснии и Герцеговины запрещены в России с 22 января. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В ходе проверки 19 тонн яблок, по документам прибывших в РФ из Боснии и Герцеговины, специалисты выяснили, что реальным поставщиком фруктов является Польша, на которую распространяется действие продэмбарго.
«На упаковочном материале (деревянные ящики) обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки, свидетельствующие о том, что местом происхождения партии яблок является Республика Польша», — пояснили в ведомстве.
В Россельхознадзоре посчитали, что Босния и Герцеговина не исполняет требования фитосанитарного контроля таможенного регламента, установленные Евразийским экономическим союзом. Ведомством принято решение о временном ограничении поставок плодоовощной продукции «до проведения двухсторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой Боснии и Герцеговины».
Фрукты, прибывшие из Польши, подвергнут «углубленному карантинному фитосанитарному контролю».
Справка:
Напомним, продуктовое эмбарго действует в России с августа 2014 года в качестве ответной меры на санкции Запада из-за присоединения Крыма. Из Евросоюза и США на территорию РФ запрещен ввоз овощей, фруктов, мяса, птицы, рыбы, сыра и других продуктов. За последние два года в Петербурге, а также Ленинградской и Псковской областях сняли с прилавков и уничтожили более ста тонн запрещённых к ввозу продуктов.