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19.01.2018 14:58

Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов

Госдума 19 января ратифицировала протокол к российско-киргизскому соглашению об урегулировании задолженности Киргизии.

Согласно документу, Россия списывает остаток долга Киргизии на 240 млн долларов. Напомним, о том, что российские власти собираются списать все задолженности киргизской стороны, стало известно 3 мая прошлого года. Само соглашение было заключено еще в 2012-м. В 2013 году Россия списала 188,9 млн долларов долга Киргизии, оставшиеся 300 млн подлежали списанию в течение 10 лет — по 30 млн долларов в год. На данный момент оставалось простить 240 млн долларов долгов. 


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