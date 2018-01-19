Упавшему с 8-го этажа малышу срочно требуются лекарства
Витя Кузьмин, 3 года.
Падение с высоты.
Требуются препараты для внутривенного питания. Стоимость 331 800 руб.
Пожар на Софийской улице произошел 14 января. 22-летняя женщина, испугавшись, выпрыгнула в окно вместе со своим сыном. Шансов выжить у них практически не было, но оба остались живы. И мама, и ребенок получили тяжелейшие травмы.
В настоящее время женщина находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а Витя – в Детской городской больнице №5 имени Филатова. Малыша уже прооперировали , но теперь ему для лечения необходимы дорогостоящие лекарства, в частности препараты для внутривенного питания.
В больнице, к сожалению, эти лекарства отсутствуют, поэтому медики обратились в благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей», с которым давно сотрудничают, чтобы собрать необходимую сумму на приобретение препаратов. В фонде «Фонтанке» сообщили, что отец не принимает никакого участия в жизни ребенка, поэтому рассчитывать ему сейчас не на кого, только на неравнодушие людей.
О том, как помочь Вите, можно узнать на сайте БФ «Здоровье и будущее детей» – http://chf-fund.spb.ru/deti-im-nuzhna-pomoshch/vitia-kuz-min/.
Контакты фонда – http://chf-fund.spb.ru/kontakty/.