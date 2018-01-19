Упавшему с 8-го этажа малышу срочно требуются лекарства

Трехлетний Витя, с которым мама в испуге, спасаясь от пожара, выпрыгнула с восьмого этажа, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Для его лечения требуются дорогостоящие лекарства. Врачи больницы обращаются к петербуржцам помочь собрать нужную сумму – медикаменты нужны срочно.

Витя Кузьмин, 3 года.

Падение с высоты.

Требуются препараты для внутривенного питания. Стоимость 331 800 руб.

Пожар на Софийской улице произошел 14 января. 22-летняя женщина, испугавшись, выпрыгнула в окно вместе со своим сыном. Шансов выжить у них практически не было, но оба остались живы. И мама, и ребенок получили тяжелейшие травмы.

В настоящее время женщина находится в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а Витя – в Детской городской больнице №5 имени Филатова. Малыша уже прооперировали , но теперь ему для лечения необходимы дорогостоящие лекарства, в частности препараты для внутривенного питания.

В больнице, к сожалению, эти лекарства отсутствуют, поэтому медики обратились в благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей», с которым давно сотрудничают, чтобы собрать необходимую сумму на приобретение препаратов. В фонде «Фонтанке» сообщили, что отец не принимает никакого участия в жизни ребенка, поэтому рассчитывать ему сейчас не на кого, только на неравнодушие людей.

О том, как помочь Вите, можно узнать на сайте БФ «Здоровье и будущее детей» – http://chf-fund.spb.ru/deti-im-nuzhna-pomoshch/vitia-kuz-min/.

Контакты фонда – http://chf-fund.spb.ru/kontakty/.