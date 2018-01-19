СМИ: Напавший на школьников в Улан-Удэ был националистом

Девятиклассник, который утром 19 января ворвался в седьмой класс школы №5 Улан-Удэ, ранил пятерых детей и учительницу, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова», придерживался националистических взглядов. Об этом РБК рассказали его соученики.

По их словам, он любил нацистскую атрибутику, употреблял алкоголь, курил, «ненавидел всех». «Ну, и в подписках во «ВКонтакте» была всякая нечисть про маньяков и нацистов», — рассказал РБК один из учеников. Другой вспомнил свастику на руке нападавшего. Третий уточнил, что тот начал высказываться в нацистском духе с весны 2017 года.

В соцсетях подростка журналисты нашли подписки на паблики «Мир маньяков и убийц» и «Нацистская Германия».

Кроме того, школьники рассказали, что нападавший дружил с еще одним учеником школы похожих взглядов. Однако этот школьник, по их словам, отношения к нападению не имел и был вместе с одноклассниками во время эвакуации школы.

Напомним, 15-летний житель Улан-Удэ ранил ножом и топором пятерых детей из 7 «А» класса. Всех их пришлось оперировать, зашивать глубокие раны. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, остальные стабилизированы. Также была ранена учительница русского языка Ирина Раменская. Сам нападавший, попытавшийся нанести себе раны ножом, также прооперирован. Дела о покушении на убийство двух и более малолетних и халатности переданы на контроль Главного управления СК России.