Роскомнадзор заблокировал три паблика «ВКонтакте» после атак на школы в Перми и Бурятии
Три сообщества «ВКонтакте», побуждавшие школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результаты которых могут привести к суициду, заблокированы днем 19 января. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, паблики внесены в Единый реестр запрещенной информации.
«Данные группы в социальных сетях содержат информацию о возможных способах и средствах для совершения самоубийства», — объяснили в ведомстве.
В адрес администрации соцсети чиновники направили требование удалить сообщества. Оно оперативно исполнено.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор займётся блокировкой групп, которые призывают к насилию в школах. Параллельно полиция проверяет «взаимосвязь посредством соцсетей» между нападениями на школы, совершенными в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.
Справка:
19 января подросток с топором совершил нападение на школу в городе Улан-Удэ (Бурятия). Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и пятерых учеников. Школьник, также пострадавший в ходе атаки, был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.
18 января в Москве одиннадцатиклассник попытался пронести в школу несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако ему помешал охранник.
17 января в школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника. А первое подобное ЧП произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ранений. В результате пострадали 15 человек, большинство из которых (включая самих нападавших), госпитализированы.