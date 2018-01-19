Роскомнадзор заблокировал три паблика «ВКонтакте» после атак на школы в Перми и Бурятии

Три сообщества «ВКонтакте», побуждавшие школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результаты которых могут привести к суициду, заблокированы днем 19 января. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, паблики внесены в Единый реестр запрещенной информации.

«Данные группы в социальных сетях содержат информацию о возможных способах и средствах для совершения самоубийства», — объяснили в ведомстве.

В адрес администрации соцсети чиновники направили требование удалить сообщества. Оно оперативно исполнено.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор займётся блокировкой групп, которые призывают к насилию в школах. Параллельно полиция проверяет «взаимосвязь посредством соцсетей» между нападениями на школы, совершенными в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.