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Итоги недели с Андреем Константиновым
19.01.2018 17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа

Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа

Корейский вопрос: Олимпиада в опасности? Киевские инициативы: К чему приведет "реинтеграция Донбасса"? Опасная школа: Почему школьники нападают на учителей и одноклассников? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.

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