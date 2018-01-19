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19.01.2018 17:17
Итоги недели с Андреем Константиновым: Опасная школа
Корейский вопрос: Олимпиада в опасности? Киевские инициативы: К чему приведет "реинтеграция Донбасса"? Опасная школа: Почему школьники нападают на учителей и одноклассников? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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