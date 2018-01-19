«Пригожинские» СМИ и Life «затроллили» Грудинина в Петербурге

Журналисты «пригожинских» СМИ и Life завалили вопросами о бизнесе кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Пресс-конференция проходила в Петербурге 19 января.

Особенно усердствовали корреспонденты ФАН, ФАН-ТВ, «Политпазла», Nation-news, которые связывают с миллиардером Евгением Пригожиным. Журналистов интересовали миллионы в декларации, вывод денег в иностранные банки, а также сколько иностранцев работает на совхоз имени Ленина. Вопрос про декларации задал и корреспондент Life.

Грудинин несколько пояснил подробности ведения бизнеса, а затем вспомнил случай, когда репортёры одного телеканала бегали в его совхозе за родителями погибшей 6-летней девочки и пытались снять на камеру ее тело.

«Меня больше всего беспокоит, что такие, как вы, журналисты поддерживаются государством. А когда ваши коллеги выкладывают видео и записи спецслужб, это говорит, что против меня ополчились не вы, а ваши хозяева», – заявил кандидат.

Среди прочих корреспондентов, интересовавшихся состоянием Грудинина, была и журналистка Екатерина Надольская, некогда заявлявшая, что подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста Диего Марадоны, а затем отказавшаяся от этого обвинения.

Ранее в КПРФ заявили о волне контрпропаганды против их кандидата. Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину, главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элле Памфиловой, а также руководителям Первого канала и ВГТРК с просьбой предотвратить использование телеэфира против Грудинина, так как, по его мнению, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать».