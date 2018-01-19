Минюст отказался утверждать изменения в Красную книгу

Министерство юстиции РФ не зарегистрировало приказ Минприроды об изменениях в Красной книге. Напомним, в новой редакции в нее могли не войти многие редкие виды животных.

Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем Instagram, о том, что приказ Минприроды вернули на доработку в ведомство, ему сообщил замминистра юстиции Юрий Любимов. «Таким образом, вызвавший возмущение учёных приказ по Красной книге в силу не вступит. Сейчас мы запросили в Минюсте официальные документы по этому поводу», – уточнил Бурматов.

Напомним, о внесении изменений в Красную книгу стало известно 27 декабря прошлого года. Академики РАН обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды. «Фонтанка» подробно писала о том, какие виды редких животных рисковали остаться без охраны.