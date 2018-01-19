Минюст отказался утверждать изменения в Красную книгу
Министерство юстиции РФ не зарегистрировало приказ Минприроды об изменениях в Красной книге. Напомним, в новой редакции в нее могли не войти многие редкие виды животных.
Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем Instagram, о том, что приказ Минприроды вернули на доработку в ведомство, ему сообщил замминистра юстиции Юрий Любимов. «Таким образом, вызвавший возмущение учёных приказ по Красной книге в силу не вступит. Сейчас мы запросили в Минюсте официальные документы по этому поводу», – уточнил Бурматов.
⚡️⚡️⚡️ Только что разговаривал с заместителем министра юстиции РФ Юрием Любимовым, который сообщил мне, что после нашего запроса Министерство юстиции отказалось регистрировать мягко говоря спорный приказ Минприроды по изменениям Красной книге, который вызвал протест научного сообщества. По данным замминистра, документ сейчас возвращён обратно в Минприроды. Таким образом, вызвавший возмущение учёных приказ по Красной книге в силу не вступит. Сейчас мы мы запросили в Минюсте официальные документы по этому поводу. Обязательно выложу. О том, как проходило вчера обсуждение ситуации с Красной книгой на заседании комитета Госдумы по экологии читайте в предыдущем посте и смотрите по ссылке в профиле.
Напомним, о внесении изменений в Красную книгу стало известно 27 декабря прошлого года. Академики РАН обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды. «Фонтанка» подробно писала о том, какие виды редких животных рисковали остаться без охраны.