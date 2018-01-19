С Салова вывозят тонны подпольной водки

В Петербурге ликвидируют подпольное производство крепкого алкоголя. Бригаду бутлегеров задержали при погрузке многотонного контейнеровоза.

Как стало известно «Фонтанке», днем 19 января к ангарам в промзоне на улице Салова, 31, высадился отряд СОБРа, под прикрытием которого началась зачистка нелегальной фабрики. Денно и нощно с ее конвейера выходили портвейн, коньяк и водка.

Производство на Салова — знаковое. По своим линиям нарушения ищут и находят сотрудники Росалкогольрегулирования, прокуратуры Фрунзенского района, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области, налоговая инспекция Фрунзенского района, Роспотребнадзор, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Алкогольная продукция и поддельные акцизные марки изымаются. Рабочие и грузчики задержаны. В основном это граждане иностранного государства.