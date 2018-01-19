Из-за банки в мусоре на Каменноостровском оцепляли дом с отделением банка

Подозрительную металлическую банку заметили прохожие в мусорном бачке в Петроградском районе Петербурга днем 19 января. К находке бдительные граждане вызвали полицейских с собакой.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщение об опасном предмете на Каменноостровском проспекте, 27, поступило около полудня. На место прибыли полицейские, включая кинолога с собакой. Стражи порядка оцепили здание и заглянули в мусорный бак рядом с жилым пятиэтажным домом. Именно там, по сообщению очевидцев, таилась опасность. На дне бачка оказалась металлическая банка, лишённая какого-либо содержимого. Специалисты решили, что угрозы в ней нет. В районе часа дня оцепление с дома, на первом этаже которого располагаются отделение банка, авиакассы, оптика, сняли.