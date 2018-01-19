Формат *pdf довел комстрой до замечания УФАС
Петербургское антимонопольное ведомство нашло нарушения в аукционе комитета по строительству Петербурга на 16 миллионов рублей. Как сообщает УФАС 19 января, проблема состоит в оформлении конкурсной документации. Жалобу на работу комитета подало ООО «ПСР Инжиниринг».
Суть проблемы сводится к неправильному электронному формату документа. Заказчик, опубликовавший условия аукциона по госзакупке с начальной ценой почти в 16 миллионов рублей, разместил требования к конкретным показателям товаров в формате *pdf, который не позволяет осуществлять поиск и копирование фрагментов текста. И тем самым усложнил заполнение заявки; по мнению УФАС, это нарушает ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе.
Теперь комитет, разместивший аукцион на комплексную эксплуатацию, техническое обслуживание и содержание зданий, прилегающих к его собственному, должен будет внести изменения в документацию.
Справка:
Часть 4 ст. 4 Закона о контрактной системе гласит, что информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно.
Часть 2 ст. 8 Закона о контрактной системе запрещает совершение любых действий, которые противоречат требованиям этого закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции и необоснованному ограничению числа участников закупок.