Формат *pdf довел комстрой до замечания УФАС

Петербургское антимонопольное ведомство нашло нарушения в аукционе комитета по строительству Петербурга на 16 миллионов рублей. Как сообщает УФАС 19 января, проблема состоит в оформлении конкурсной документации. Жалобу на работу комитета подало ООО «ПСР Инжиниринг».

Суть проблемы сводится к неправильному электронному формату документа. Заказчик, опубликовавший условия аукциона по госзакупке с начальной ценой почти в 16 миллионов рублей, разместил требования к конкретным показателям товаров в формате *pdf, который не позволяет осуществлять поиск и копирование фрагментов текста. И тем самым усложнил заполнение заявки; по мнению УФАС, это нарушает ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе.

Теперь комитет, разместивший аукцион на комплексную эксплуатацию, техническое обслуживание и содержание зданий, прилегающих к его собственному, должен будет внести изменения в документацию.