Немецкая газета: «Самое страшное» российское оружие в Сирии — «Буратино»

Немецкая газета Stern в публикации от 19 января назвала огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» в Сирии «самым страшным оружием Путина».

«Огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие Путина в Сирии. Его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников», — описывает издание. Вне России такого оружия не производят, уточняет газета. По данным Stern, сейчас готовится модификация ТОС-2, предполагающая установку на универсальных гусеничной («Армата») и колесной («Бумеранг») платформах. Новый огнемет должен быть выпущен в 2018-2025 годах.

«Буратино», действующий в Сирии, представляет собой реактивную систему залпового огня. В нем несколько десятков труб, стреляющих ракетами с термобарическими боеголовками. Попадая в цель, они создают эффект «аэрозольной бомбы» со взрывной волной, которая разрушает даже подземные укрепления или бункеры.