В ЖК «Образцовой квартал 3» можно купить квартиру без первоначального взноса

До 06 июня 2018 года купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.

На сегодняшний день на объекте окончены все строительно-монтажные работы, завершен монтаж оконных и дверных блоков, ведется устройство кровли, а также полным ходом идут работы по прокладке наружных инженерных сетей.

ЖК «Образцовый квартал 3» строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга. Квартиры в «Образцовом квартале 3», как и во всех остальных наших проектах, строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Все дома в комплексе четырёхэтажные, при этом оснащены бесшумными лифтами «Schindler» и автономными газовыми котельными «Viessmann». Отопление в квартирах выполнено по системе теплого водяного пола. Планировки в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с эркерами или широкими остеклёнными балконами. В квартирах на последних этажах предусмотрена возможность устройства каминов без дополнительных согласований.

В отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 3», вам всегда помогут с подбором квартиры, проведут экскурсию на объект, дадут консультацию по ипотечному кредитованию и помогут с юридическим сопровождением сделки.

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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