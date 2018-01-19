В Петербурге влюблённый «подрывник» добился не девушки, а условного срока

Петербуржец, пытаясь добиться свидания с девушкой, пообещал подорвать кафе. Любовный шантаж обернулся условным сроком.

Как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, 19 января Владислав Курман признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и незаконном хранении наркотиков. Через SMS с чужого номера мужчина назначил встречу своей знакомой на ступеньках магазина «Шанель» на Невском проспекте. Чтобы не потерпеть фиаско и добиться точного согласия от возлюбленной, он пригрозил устроить взрыв в ресторане «Счастье», расположенном по соседству с Исаакиевским собором. Слова привели к реальной эвакуации посетителей ресторана.

Дома у незадачливого влюблённого нашли синтетический наркотик массой почти 13 г, что стало поводом для еще одного уголовного дела.

На суде петербуржец признал вину. Смольнинский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.