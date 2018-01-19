Началось строительство детского сада в ЦДС «Приневский»

Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 180 мест в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года.

Детский сад на 180 мест с бассейном будет построен между корпусами 5 и 6 жилого комплекса ЦДС «Приневский», в центре нового квартала.

Дошкольное образовательное учреждение представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью 4170 кв. м. В нем разместятся 10 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Каждая рассчитана на 18 малышей. В здании также предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. В ДОУ будут установлены сигнализация и системы контроля доступа, а также пункт охраны на главном входе.

Территория детского сада будет огорожена, на ней застройщик обустроит 10 игровых площадок для каждой группы с учетом возрастных особенностей, а также площадку для занятий физкультурой.

Детский сад будет введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года.

«Развитие социальной инфраструктуры – один из важнейших аспектов при реализации проектов комплексного освоения территории. В данный момент Группа ЦДС ведет строительство двух детских садов – в Кудрово и в жилом комплексе ЦДС «Приневский». Также в 2018 году мы планируем приступить к строительству третьего ДОУ в рамках жилого комплекса ЦДС «Новое Янино», – отметил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.

ЦДС «Приневский» — проект комплексного освоения территорий, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части исторически сложившегося Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает в себя восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни: детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника, сформированы прогулочные дорожки. Предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

ЖК «Новое Янино» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504303-58/14 от 03.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/

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