Упавшая на Тучковом опора, предположительно, была сделана из некачественного металла

Падение опоры контактной сети на Тучковом мосту, предположительно, связано с некачественным металлом опоры. Восстановлением занимается «Пилон», который в прошлом году проводил реконструкцию переправы.

Как сообщает 19 января пресс-служба компании, в данный момент ведется проверка версии о некачественном металле. Сроки восстановления опоры не называются, движение электротранспорта по Тучкову по-прежнему прекращено. Контактная сеть на мосту, по данным комитета по транспорту, не передана на баланс «Горэлектротрансу».

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточняют , что надлом произошел по сварному шву, объединяющему закладную часть и новую опору контактной сети. При падении были повреждены парапет и гранитное ограждение. Работы по монтажу опоры контактной сети были выполнены силами ЗАО «Пилон» в рамках первого этапа реконструкции (с низовой стороны моста). Пробы предположительно некачественного металла взяты на химический анализ.

Опора на мосту упала в ночь на 19 января. Переправу неожиданно решили развести — одна из конструкций этого испытания не выдержала.

Тучков мост открыли после полуторагодичной реконструкции 18 ноября. Работы начались летом 2016 года, генеральный подрядчик – ЗАО «Пилон». Стоимость контракта составила 2,4 млрд рублей. До мая 2017 года ремонтировали низовую сторону, выходящую к Финскому заливу. Полностью заменили стационарные конструкции и реконструировали разводной пролет, усилив балки, убрав изношенные механизмы и заменив подшипники. Затем то же повторили на верховой половине, смотрящей на Биржевой мост. Планировалось закончить реконструкцию к 31 мая 2018 года, однако движение запустили с опережением на полгода.