Грудинин: Вопрос Исаакия должен быть решён на референдуме

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин уверен, что вопрос, передавать или нет Исаакиевский собор РПЦ, должен быть вынесен на референдум. Об этом он заявил 19 января на пресс-конференции в Петербурге.

«Я на самом деле не вижу здесь никакого антагонизма. В храм пускают верующих. Мне кажется, что многие проблемы вбрасываются, в том числе в СМИ», – отметил кандидат. По словам Грудинина, проблему передачи Исаакия он считает не самой важной, тем не менее уверен, что вопрос должен быть решён на референдуме.

Напомним, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ заговорили год назад. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче решён, тем не менее спустя год заявка от РПЦ так и не была подана. Референдум по вопросу о передаче собора согласован не был.