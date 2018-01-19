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19.01.2018 13:14

Отремонтированные трубы в Кировском и Невском районах дали новую течь

Ремонтные работы на Кронштадтской улице и улице Тельмана продолжились сразу после окончания. Заваренные трубы лопнули в новых местах.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», днем 19 января труба, давшая течь на Тельмана, была заменена, но тут же лопнула возле соседнего дома на улице Крыленко, 11. Этот ремонт будет закончен к половине шестого вечера 19 января, отопление на пониженных параметрах поступает в 9 домов. 

Аналогичная ситуация на Кронштадтской улице, где предыдущий ремонт был закончен в девять утра — там без тепла остались 11 жилых домов,  мерзнуть горожанам придется до девяти вечера 19 января.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Материалы рубрики
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Статьи
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Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
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«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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