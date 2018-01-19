Отремонтированные трубы в Кировском и Невском районах дали новую течь

Ремонтные работы на Кронштадтской улице и улице Тельмана продолжились сразу после окончания. Заваренные трубы лопнули в новых местах.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», днем 19 января труба, давшая течь на Тельмана, была заменена, но тут же лопнула возле соседнего дома на улице Крыленко, 11. Этот ремонт будет закончен к половине шестого вечера 19 января, отопление на пониженных параметрах поступает в 9 домов.

Аналогичная ситуация на Кронштадтской улице, где предыдущий ремонт был закончен в девять утра — там без тепла остались 11 жилых домов, мерзнуть горожанам придется до девяти вечера 19 января.