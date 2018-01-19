На территории будущего океанариума не позволили проживать животным

Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) отказала комитету по инвестициям в проживании животных на территории будущего океанариума в парке Интернационалистов. Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного на сайте КГА. Заседание состоялось 30 октября 2017 года, однако протоколы на сайте вывешиваются намного позднее. В группе защитников парка от строительства океанариума этот документ был вывешен 18 января.

Согласно протоколу, в сентябре 2017 года комитет по инвестициям обратился в КЗЗ с заявлением об изменении регламента территориальной зоны ТД1-2 на участке 1 по проспекту Славы — именно там и собираются в будущем возвести океанариум. В регламент территориальной зоны попросили внести код 3.10 «Ветеринарное обслуживание», позволяющий проживать животным. Однако КЗЗ 30 октября минувшего года отклонила это предложение.

Любопытно, что в тот же день, 30 октября, губернатор Полтавченко подписал постановление № 899 о передаче участка под океанариум инвестору — ООО «Оптима». Речь идет об участке на проспекте Славы в 35,2 тыс. квадратных метров, это часть парка Интернационалистов. Срок аренды и строительства — 8 лет, ежегодная арендная плата — 5,5 млн рублей.

В комитете по инвестициям на запрос «Фонтанки» о подтверждении информации обещают ответить в ближайшее время.