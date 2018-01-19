В Татарстане без электричества оставался целый город

Город Елабуга в Республике Татарстан остался без электричества.

Как сообщает 19 января региональное МЧС, «под отключение попал весь город с населением 70,2 тыс. человек, а также объекты особой экономической зоны "Алабуга"». Сигнал об отключении поступил в 11:22. На месте работают аварийные бригады ОАО «Сетевая компания» и оперативная группа Елабужского пожарно-спасательного гарнизона. Причиной отключения, по предварительной информации, стало «повреждение воздушной линии 110 кВ между подстанциями Тойма 2 – Елабуга 1, и, как следствие, сработка автоматики защиты», – говорится в сообщении МЧС. В районной больнице работает резервный источник питания, в ее реанимационном отделении находятся 4 человека, плановых операций сейчас нет. К 12:20 удалось восстановить электроснабжение в большинстве районов города, утверждают спасатели.