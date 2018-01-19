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23:57 19.01.2018
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19.01.2018 12:57

Госдума приняла закон, заставляющий все российские гостиницы получить «звезды»

Горнолыжные трассы, пляжи и гостиницы должны будут получить квалификацию по «звездам», если принятый Госдумой в третьем чтении закон одобрит Совфед и подпишет президент. Несоответствие категорий реальности будет штрафоваться. 

Согласно тексту закона, с итоговым вариантом которого 19 января согласились депутаты Государственной думы, к 1 января 2021 года в России должны быть оценены по системе «звезд» все отели, пляжи и горнолыжные трассы. Раньше, уже с 2019 года, закон начнет действовать для больших отелей, в которых больше 50 номеров, с 2020-го «озвездиться» придется и тем, где комнат больше пятнадцати. 

Если организация в указанные сроки не пройдет процедуру оценки, то закон ей работать запрещает и вводит штраф. Наказание рублем также грозит тем, кто свою категорию завысит. Должностные лица будут карать штрафом максимум в 50 тысяч рублей, юридические – от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки, но не менее 50 тысяч.

Отметим, что петербургские гостиницы и хостелы уже прошли через обязательную сертификацию на звездность. Это было требованием ФИФА перед чемпионатом мира по футболу – 2018. 


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СМИ2
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https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02

«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль

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«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга

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16.01.2018 10:44

Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета

Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
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Путин окунулся в прорубь

Новости компаний
https://www.shutterstock.com
19.01.2018 18:02
«Уральские авиалинии» дарят петербуржцам скидки на полеты в Израиль
«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Эйлат и делают эти выходные теплее
Михаил Нефедов/«Уральские авиалинии»
17.01.2018 12:44
«Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов в Тель-Авив из Петербурга
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженным ценам из Санкт-Петербурга в Тель-Авив
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
16.01.2018 10:44
Удобный сервис «Уральских авиалиний» - покупка билета за час до вылета
Для всех, кто любит приключения и спонтанные путешествия – новая возможность от авиакомпании «Уральские авиалинии» – покупка билета за 1 час до вылета рейса. Эта услуга станет еще одним приятным поводом отправиться в полет.
https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 11:05
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
Авиакомпания «Россия»
28.12.2017 11:57
Авиакомпания «Россия» поздравляет пассажиров с новогодними праздниками!
Авиакомпания «Россия» подводит итоги уходящего года, который стал успешным и прорывным в нашей истории. Мы перевезли более 11 миллионов пассажиров и продолжаем удерживать одно из лидирующих мест в отрасли. Воздушный парк авиакомпании увеличился до 61 самолета, а маршрутная карта уже охватывает более 120 направлений
Авиакомпания «Россия»
27.12.2017 15:38
Авиакомпания «Россия» перевезла 11-миллионного пассажира
Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
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27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
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