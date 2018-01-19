Госдума приняла закон, заставляющий все российские гостиницы получить «звезды»

Горнолыжные трассы, пляжи и гостиницы должны будут получить квалификацию по «звездам», если принятый Госдумой в третьем чтении закон одобрит Совфед и подпишет президент. Несоответствие категорий реальности будет штрафоваться.

Согласно тексту закона, с итоговым вариантом которого 19 января согласились депутаты Государственной думы, к 1 января 2021 года в России должны быть оценены по системе «звезд» все отели, пляжи и горнолыжные трассы. Раньше, уже с 2019 года, закон начнет действовать для больших отелей, в которых больше 50 номеров, с 2020-го «озвездиться» придется и тем, где комнат больше пятнадцати.

Если организация в указанные сроки не пройдет процедуру оценки, то закон ей работать запрещает и вводит штраф. Наказание рублем также грозит тем, кто свою категорию завысит. Должностные лица будут карать штрафом максимум в 50 тысяч рублей, юридические – от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки, но не менее 50 тысяч.

Отметим, что петербургские гостиницы и хостелы уже прошли через обязательную сертификацию на звездность. Это было требованием ФИФА перед чемпионатом мира по футболу – 2018.