Суд не стал штрафовать дальнобойщиков за не присвоенный статус иноагента и вернул дело в Минюст

Красногвардейский районный суд усомнился в законности проверки документов ООО «Объединение перевозчиков России», по результатам которой Минюст намеревался оштрафовать организацию. В ведомстве полагают, что дальнобойщики вовремя не записались в иноагенты.

Как сообщает пресс-служба городских судов, материалы дела после заседания 19 января Красногвардейский районный суд вернул в департамент по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции России. Предоставленных документов оказалось недостаточно – ведомство не убедило суд, что для проведения внеплановой документарной проверки были законные основания.

Напомним, Минюст внес объединение в список иностранных агентов в декабре прошлого года. Штраф в полмиллиона рублей дальнобойщикам грозит из-за того, что организация не признала себя иноагентом самостоятельно.