Попытка улучшить жилищные условия завершилась в Петербурге уголовным делом

Неизвестные, попытавшиеся устроить отдельный вход в доме на улице Профессора Попова, 2, могут понести серьезное наказание, сообщила 19 января прокуратура Петербурга.

Дом известен как «Дом жилой «штатных сотрудников сада» и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ботанический сад». Построен он более ста лет назад архитектором А. И. Дитрихом в неоклассическом стиле и охраняется КГИОП. Однако бдительные горожане заметили, что кто-то попытался на месте двух оконных проемов первого этажа устроить отдельный вход: злоумышленники демонтировали оконные перемычки и заполнения, прорезали стены от подоконника до уровня отмостки, демонтировали часть подвала, устроив металлическую подпорную конструкцию, и сложили в помещении строительные материалы. Никаких разрешений у КГИОП на проведение работ горе-строители не запрашивали — видимо, не зная, что дом входит в состав памятника федерального значения и в нем подлежит охране практически все.

Прокуратура Петроградского района провела проверку, и по ее результатам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.