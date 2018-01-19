На месте строительства трассы «на костях» у Экспофорума проведут новые изыскания

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного проведет дополнительные изыскания в районе строительства транспортной развязки на Экспофорум в районе Пулковки. Чиновники до сих пор не убеждены, что в месте работ действительно существуют воинские захоронения.

Как сообщает КРТИ 19 января, конкурс на разработку рабочей документации по строительству объявят в феврале. В него включат изыскания и привлечение уполномоченных организаций, для того чтобы установить границы захоронения. При необходимости, проектировщики определят новую трассу прохождения дороги в обход участка. Строительство перенесено на 2019 год.

При этом КРТИ отмечает, что в 2012 году уже проводился комиссионный осмотр территории с участием отдельного специального поискового батальона Минобороны. Воинских захоронений тогда не обнаружили. Ссылаются чиновники и на данные централизованного учета воинских захоронений, где информации по участку нет. «Найденные на месте строительства останки и их хаотичное расположение не позволяют сделать вывод о наличии систематизированного захоронения, – утверждает комитет. – Таким образом, только проведение дополнительных изыскательских работ позволит окончательно решить вопрос о наличии в месте будущей развязки воинских захоронений и определить его границы».

«Фонтанка» уже писала о том, что в январе 2012 года тогдашний глава Пушкинского района Игорь Пахоруков уведомил председателя КРТИ Петербурга Бориса Мурашова о постановке захоронения на учет. Пахоруков просил учесть информацию при проектировании и реконструкции Петербургского шоссе. В марте 2012-го КРТИ отправил письмо о захоронении в Дирекцию транспортного строительства (технический заказчик реконструкции шоссе) и директору ЗАО «Экспофорум» Анатолию Еркулову. В 2013 году статус захоронения закрепил Пушкинский суд.

Человеческие останки нашли на месте строительства в конце октября, работы были остановлены. Начальник военно-мемориальной службы ЗВО Сергей Хижняк рассказал, что статус военного захоронения спорной территории присвоен давно, а военный комиссариат составил его паспорт и учетную карточку. По его словам, командование уведомило Смольный о невозможности проводить работы на участке. В январе выяснилось, что земля, на которой ведется строительство, принадлежит кипрской фирме RESUMUP IP HOLDINGS LTD.