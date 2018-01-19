В 2017 году «Строительный трест» сдал 130 тысяч «квадратов»

АО «Строительный трест» в 2017 году ввел в эксплуатацию 130,4 кв. м и увеличил продажи недвижимости, по сравнению с 2016-м. За год компания реализовала 105 тыс. кв. м на сумму 10,6 млрд рублей.

При подсчете сданных площадей компания не учитывала дома в коттеджных поселках и инфраструктурные объекты. В 2017 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию целый ряд объектов: четвертый лот квартала «NewПитер» в поселке Новоселье, шестой лот ЖК «Капитал» в Кудрово, комплекс Ostrov в Петроградском районе и ЖК «Пляж» у Разлива в Сестрорецке.

Объем ипотечных сделок в среднем по году составил 61%, достигнув в декабре 70%.

Помимо этого в 2017 году компания вышла в новый для себя сегмент – строительство апарт-отелей. Открыты продажи сразу двух многофункциональных комплексов в Петроградском районе: Avatar у Петровского пруда площадью 18,7 тыс. кв. м и Grani на Большой Зелениной улице площадью 32 тыс. кв. м.

Также в 2018-м компания займется строительством двух масштабных проектов – на юге и севере Петербурга: в Купчино и на проспекте Тореза. В Купчино в несколько очередей будет возведен комплекс комфорт-класса. Площадь жилой недвижимости – 140 тыс. кв. м. Второй проект – пятиэтажный жилой комплекс бизнес-класса на проспекте Тореза, 77. В нем запроектированы только семейные многокомнатные квартиры площадью от 90 кв. м.

Кроме того, в 2018 году будет начато строительство десятого лота ЖК «NewПитер» в Новоселье. К сдаче готовятся следующие объекты: МФК Grani, ЖК Ostrov и пятый лот ЖК «Капитал» (Кудрово). Всего в 2018 году «Строительный трест» планирует ввести в эксплуатацию 125 тыс. кв. м недвижимости.

«Строительный трест» – лидер кирпичного домостроения Петербурга. За 25 лет работы на строительном рынке объединением было точно в срок сдано около 110 объектов общей площадью более 2,1 млн кв. м, в том числе объекты социального и культурного значения. Объединение работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Калининграде.

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14 , проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "OSTROV" - застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №78-13022820-2015 от 15.05.2015, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Пляж" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство № 78-010-0242.2-2014 от 31.05.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», разрешение на строительство № 78-013-0358-2016 от 23.12.2016, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Справка о компании АО «Строительный трест»