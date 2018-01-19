Руководителем опорного банка «оборонки» станет сын экс-директора СВР

Руководителем Промсвязьбанка, который станет опорным банком для работы с гособоронзаказом, будет сын бывшего премьер-министра России, экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков.

Как пишет 19 января RNS, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — цитирует издание слова чиновника. Также Силуанов подтвердил, что на роль главного финансового учреждения для «оборонки», как и сообщали СМИ ранее, выбран находящийся на санации Промсвязьбанк. Напомним, специальный банк для ОПК решили выбрать для того, чтобы уберечь работающие с «оборонкой» кредитные учреждения от западных санкций.

Петр Фрадков окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «мировая экономика» в 2000 году. Работал заместителем представителя Внешэкономбанка в США, затем вошел в правление ВЭБа и стал заместителем директора дирекции банка, позже — зампредом правления. В 2016-м ушел из ВЭБа. С 2015 года занимает должность генерального директора АО «Российский экспортный центр». Отец Петра Михаил Фрадков в 2004-2007 годах был премьер-министром РФ, с 2007-го по 2016-й — директором Службы внешней разведки. Сейчас является директором федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований».