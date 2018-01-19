В ЖК «ЗимаЛето» откроется частный детский сад

В ЖК «ЗимаЛето», который Setl City возводит неподалеку от метро «Ладожская», в конце января откроется частный детский сад-ясли «Мери Поппинс и друзья». Дошкольное учреждение расположится по адресу: пр. Энергетиков, д. 9, корп. 3.

Согласно информации на сайте детского центра, в садик принимают детей от 1,6 до 4 лет.

Для малышей организованы курсы по развитию речи, мелкой и крупной моторики, занимательной арифметики, английского языка, художественного развития, хореографии, театральной деятельности на русском и английском языках, вокала, фортепиано и сольфеджио, сказкотерапии и др.

Отметим, что ЖК «ЗимаЛето» будет полностью достроен уже в этом году. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию корпус 4, а также муниципальные школу и детский сад, которые строит Setl City. Они рассчитаны на 450 и 190 детей соответственно. В трехэтажном здании детского сада спроектирован бассейн с гардеробами и душевыми, спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков. В школе будут оборудованы два бассейна, классы для мастерских, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»