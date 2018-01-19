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СМИ: Напавший на школьников в Улан-Удэ был националистом
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19.01.2018 11:57

Детей, пострадавших в бурятской школе, прооперировали

Детей, пострадавших в ЧП в бурятской школе, прооперировали, рассказал РБК 19 января министр здравоохранения Бурятии  Дамбинима Самбуев. 

По его словам, оперировать пришлось всех пострадавших. Ранее сообщалось о семи раненых – пятеро детей, одна учительница и сам нападавший. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии. Теперь, по словам Самбуева, в тяжелом состоянии одна девочка.

«Операцию делали всем, там глубокие раны, ушивали. Состояние у четверых детей стабилизировалось, всем раны зашиты. Мы довели этих четверых до состояния отсутствия угрозы жизни», — заявил он.

Самого нападавшего, который ранил себя ножом, также прооперировали. 

Напомним, 19 января утром 15-летний школьник ворвался в помещение седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ, бросил в него «коктейль Молотова» и напал с топором на выбежавших из класса детей и учителя русского языка. В школе начался пожар, всех детей эвакуировали. 

Возбуждены дела о халатности и о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних. Они переданы под контроль Главного управления Следственного комитета.


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2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
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