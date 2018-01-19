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Русфонд
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19.01.2018 11:55

Ваниль, клубника, дыня

Мороженое помогло тяжелобольным ребятишкам - благотворительная акция Русфонда и одной из сетей ресторанов в Санкт-Петербурге собрала полмиллиона рублей на лечение малышей.
Ваниль, клубника, дыня

В декабре 2017 года во всех ресторанах «Токио Сити» шарик мороженого (ваниль, клубника или дыня) продавался по специальной цене 59 руб. Средства, полученные от продажи этого мороженого, были направлены на оплату лечения тяжелобольных детей – подопечных бюро Русфонда в Санкт-Петербурге.

Всего было продано 7584 шарика мороженого на общую сумму 447 456 руб. Руководители сети ресторанов решили округлить сумму и перечислили в Русфонд 500 000 руб. Собранные средства пошли на покупку сложного тренажера-ходунков для шестилетней Таи Казаковой – 200 000 руб. и на оплату операции на сердце полуторагодовалой Маше Логиновой – 300 000 руб.

Мы поинтересовались мнением гостей сети ресторанов о благотворительной акции. «Почаще бы такие хорошие эстафеты проводились, а мы будем стараться в них участвовать с самым вкусным мороженым "Токио-Сити"», – поддержала Мария. «Это здорово, что у вас есть такие акции», – считает Инесса. «Так держать!» – одобрил Александр.

– Акция прошла замечательно. Гости охотно покупали мороженое, некоторые просто хотели поддержать акцию: делали заказ, а мороженое просили не выносить. После такого появляется вера в людей. Приятно осознавать, что так много неравнодушных. Такие акции надо проводить еще, – прокомментировала декабрьскую благотворительную акцию «Эстафета добрых дел» менеджер ресторана Наталья Хоркина.

А руководитель сети ресторанов «Токио Сити» Сергей Симарев поблагодарил своих гостей за участие:

– Совместными усилиями мы подарили шанс на счастливую жизнь двум малышам и их родным! Нам кажется, для людей очень важно быть причастными к чему-то хорошему, доброму. И мы уверены: именно такие инициативы способны изменить мир к лучшему.

Русфонд


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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