СМИ: Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, «побуждающие к насилию в школах»
Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что Роскомнадзор будет блокировать группы в социальных сетях, которые призывают к насилию в школах.
Об этом 19 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс». «Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — приводит агентство слова Волина. Замминистра уточнил, что блокировка будет происходить по той же схеме, как это происходит с сообществами, побуждающими к суициду.
Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что полиция проверяет «взаимосвязь посредством соцсетей» между нападениями на школы, совершенными в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.
Справка:
19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ в Бурятии. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и троих учеников. Школьник также пострадал в процессе и был задержан. Поступают противоречивые сведения о двух его возможных сообщниках, которых якобы ищут. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.
18 января в Москве одиннадцатиклассник попытался пронести в школу несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако ему помешал охранник.
17 января в школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника.
Первое подобное ЧП произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ударов ножом. В результате пострадали 15 человек, 12, в том числе самих нападавших, доставили в больницу.