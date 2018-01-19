СМИ: Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, «побуждающие к насилию в школах»

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что Роскомнадзор будет блокировать группы в социальных сетях, которые призывают к насилию в школах.

Об этом 19 января пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс». «Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», — приводит агентство слова Волина. Замминистра уточнил, что блокировка будет происходить по той же схеме, как это происходит с сообществами, побуждающими к суициду.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что полиция проверяет «взаимосвязь посредством соцсетей» между нападениями на школы, совершенными в течение недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.